Ucraina, Salvini “Mettere fine al conflitto fa bene anche all'economia”

02 dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Mettere fine al conflitto tra Russia e Ucraina fa bene a chi sta morendo sul campo, fa bene all’economia italiana ed europea, e chi si mette di mezzo per impedire un accordo non fa il bene dell’Europa. Spero che nessuno a Parigi, Londra, Berlino abbia più interesse a continuare il conflitto piuttosto che a farlo finire”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo all’assemblea generale di Alis.

(ITALPRESS).