Teatro alla Scala, Lady Macbeth apre la stagione in 4K su Tivusat

ROMA (ITALPRESS) – “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmitrij Sostakovic inaugura la stagione del Teatro alla Scala domenica 7 dicembre. La trasmissione, a partire dalle 17.45 su Rai 1, sarà disponibile in qualità 4K sul canale 210 di Tivusat, la piattaforma satellitare gratuita.

La direzione musicale è affidata al Maestro Riccardo Chailly, mentre la regia è curata da Vasily Barkhatov, che avrà a disposizione dieci telecamere, 45 microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico, e 15 radiomicrofoni dedicati ai solisti.

La qualità televisiva in 4K offerta da Tivusat garantisce un’immagine quattro volte più dettagliata rispetto all’alta definizione.

