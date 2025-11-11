Urso “Su Transizione 5.0 circolano fake news per demolire questo strumento”

11 novembre 2025 a

a

a

NAPOLI (ITALPRESS) – “Chiedo alle imprese di non ascoltare le fake news che circolano su Transizione 5.0: la piattaforma Gse è sempre rimasta attiva e in questi ultimi tre giorni ci sono stati oltre 750 nuovi progetti da parte delle imprese che si aggiungono a quelli che c’erano arrivando a oltre 13.000 progetti. Uno strumento popolare che ha ottenuto un successo straordinario tra le piccole e medie imprese e che ha smentito clamorosamente la campagna di disinformazione partita sin dall’inizio per demolire questo strumento”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di un appuntamento elettorale a sostegno di Gennaro Sangiuliano. “Non ascoltate le fake news, presentate i progetti e noi troveremo le risorse per soddisfare anche le esigenze di chi presenta i progetti fino al 31 dicembre. Poi – prosegue Urso – dal 1 gennaio parte anche la nuova Transizione 5.0 in piena continuità operativa che dispone di altri 4 miliardi. Strumenti veramente efficaci sia per rendere efficienti le imprese sotto il profilo energetico sia per consentire l’attivazione del processo digitale. Martedì prossimo ho convocato una riunione con tutte le associazioni di impresa e in quella sede spiegheremo cosa è accaduto finora”, conclude Urso.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-