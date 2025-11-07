Allegri “Pulisic recuperato, Leao deve essere più continuo”

07 novembre 2025 a

MILANO (ITALPRESS) – “Sappiamo che affrontiamo una squadra che ha sempre lottato in tutte le partite che ha giocato, anche l’ultima fatta in inferiorità numerica. Loro alzano molto la palla e hanno Pellegrino lì davanti che è molto forte. Ti fanno giocare male e il campo di Parma per noi è sempre difficile. Pulisic è recuperato. Ha fatto due allenamenti con la squadra e sta bene fisicamente. Estupinan e Jashari hanno migliorato la condizione.

Rimarrano fuori Rabiot e Gimenez”. Così Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, alla vigilia della gara di campionato, in trasferta, contro il team allenato da Carlos Cuesta.

“Pulisic non so quanto minuti possa giocare. Leao e Nkunku hanno fatto molto bene contro la Roma. Nkunku ha tenuto bene botta contro i difensori giallorossi. I crampi di Leao sono comprensibili. E’ stato fuori a lungo ma sta migliorando. La normalità deve essere che lui giochi come l’ultima partita sempre non in episodi sporadici”, ha aggiunto Allegri. “Domani abbiamo un’altra gara tosta e servono altri tre punti. Dobbiamo cercare di evitare gli errori, contro la Roma all’inizio ne abbiamo fatti troppo. Vogliamo i tre punti e dobbiamo fare una partita concreta. Dobbiamo fare un bel match sotto tutti i punti di vista. Quando avremo la palla dovremo gestirla al meglio; quando difenderemo dovremo farlo da squadra. Il centravanti? Gimenez che ci darà tanto quando recupererà. Possiamo giocare però anche senza centravanti. Detto questo, sicuramente Nkunku e Leao quel ruolo lo possono fare”, ha detto ancora il tecnico rossonero.

“La difesa? Quest’anno ho chiesto ai giocatori che bisogna abbattere il numero dei gol presi, semplicemente perchè è un numero che alla lunga conta più di tutti in campionato per avere una certa classifica. La differenza reti pesava ieri come oggi e certifica sempre la classifica di ogni squadra. Ora dobbiamo lavorare in un certo modo con o senza palla e migliorare la percentuale realizzativa”, ha proseguito l’allenatore del Milan. “Modric capisce prima di tutti dove finisce la palla, ma è tutta la squadra che quando è senza palla si sta mettendo nelle condizioni migliori per difendere bene. Bisogna migliorare la fase realizzativa, lo ripeto, perchè la percentuale di gol è bassa rispetto a quanto abbiamo creato”, ha puntualizzato poi Allegri. “Il contratto di Maignan? Mike è un grandissimo portiere. La società sta programmando il futuro del Milan: ci sono le persone che pensano e penseranno a fare il meglio per il club. Noi dobbiamo pensare al nostro obiettivo, ovvero ad arrivare tra le prime quattro”, ha concluso il tecnico rossonero.

