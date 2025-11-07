A Dubai “Roberto Bolle and Friends”, celebrazione di danza e dialogo culturale

07 novembre 2025 a

DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) (ITALPRESS) – “Serata incantevole di cultura italiana a Dubai Opera con la straordinaria performance di ‘Roberto Bolle and Friends’. Una celebrazione di danza, eleganza e dialogo culturale tra Emirati Arabi Uniti e Italia”. E’ quanto si legge in un post sui social dell’ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi. “Grazie all’amministratrice delegata di Mapei, Veronica Squinzi, per la sponsorizzazione e al direttore di Dubai Opera, Paolo Petrocelli. Un caloroso ringraziamento a S.E. Noura Al Kaabi, ministra di Stato agli Esteri, per aver reso onore con la sua partecipazione a questo evento promosso dall’ambasciata d’Italia”, si legge ancora. “L’eccezionale relazione tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti – ha dichiarato l’ambasciatore Lorenzo Fanara – si riflette anche in eventi culturali di questa straordinaria portata. Siamo contenti di aver contribuito, insieme a Mapei e Dubai Opera, alla realizzazione di questo eccezionale momento artistico, che rinsalda i legami tra la più alta espressione del balletto italiano ed il pubblico emiratino”.

-Foto ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi-