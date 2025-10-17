In Australia Bezzecchi vola nel venerdì di Practice

17 ottobre 2025 a

PHILIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi (Aprilia) domina il venerdì di Practice del Gran Premio di Australia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Nonostante qualche acciacco fisico derivante dalla caduta di Mandalika, il pilota riminese butta giù il record della pista e ferma il cronometro sul tempo di 1’26″492. Grande reazione di Bezzecchi, dopo l’errore in Indonesia che lo costringerà a scontare due long lap penalty nella gara lunga di domenica.

“La giornata è stata buona e domani è un’altra giornata importante, dove le condizioni saranno normali. La penalità è giusta e bisogna accettarla. Il lavoro è stato buono oggi e guardiamo a domani con positività. Fisicamente pensavo di stare meglio, invece sono ancora un pò acciaccato alla schiena. Prenderò qualche antidolorifico, ma devo anche abituarmi”, le parole, ai microfoni di Sky Sport, del rider Aprilia, che precede di 0″291 Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e di 0″420 un buon Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Giornata positiva per il pilota romano, che riesce a fare la differenza sul compagno Franco Morbidelli, solamente 17° e costretto a passare dalla Q1.

“Siamo stati veloci con le gomme usate, ma ci manca qualcosa rispetto ad Aprilia. Durante la stagione mi sono trovato bene con poca costanza sulla moto. Ogni tanto siamo riusciti a trovare feeling e ad andare fortissimo. Qualche risultato è mancato, ma la performance spesso c’è stata”, l’analisi, a Sky Sport, di Di Giannantonio, che accede direttamente al Q2 insieme a Luca Marini (Honda), settimo, e Francesco Bagnaia (Ducati), nono e bravo a tenere in piedi la GP25 in assenza di Marc Marquez, sostituito da Michele Pirro (21esimo). In Q1 anche le Yamaha di Fabio Quartararo e Alex Rins, la Ducati Gresini di Alex Marquez e le Ktm di Pol Espargaro, in pista al posto di Maverick Vinales, e Pedro Acosta, in top ten per un pelo nonostante una caduta nel corso delle Practice. Arrivato a Philip Island galvanizzato dal successo in Indonesia, Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) si ferma a 5 centesimi dalla qualificazione in Q2 ed è solo undicesimo proprio dietro ad Acosta.

Indietro Joan Mir (Honda) ed Enea Bastianini (Ktm Tech3), rispettivamente 14° e 20°, costretti a passare dal Q1 assieme a Brad Binder (Ktm), Jack Miller (Yamaha Pramac), Johann Zarco (Honda LCR), Miguel Oliveira (Yamaha Pramac), Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), Lorenzo Savadori (Aprilia), in pista in sostituzione dell’infortunato Jorge Martin (che salterà anche il Gp della Malesia), e Somkiat Chantra (Honda LCR).

Nella notte tra venerdì e sabato la caccia alla pole, che partirà all’1.50 (orario italiano). Alle 6 del mattino ci sarà poi il semaforo verde della Sprint Race per assegnare i primi punti del weekend. Domenica il gran finale: gara Moto3 (alle 2) e Moto2 (alle 3.15) in piena notte in Italia, mentre il Gran Premio d’Australia di MotoGP scatterà alle 5 del mattino.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).