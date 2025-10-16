Titmus si ritira a soli 25 anni “E' ora di fare un passo indietro”

16 ottobre 2025 a

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – “E’ il momento giusto per fare un passo indietro”. Ariane Titmus dice basta, ad appena 25 anni. La nuotatrice australiana ha annunciato il ritiro con un post e un video su Instagram: “E’ una decisione difficile, ma di cui sono davvero felice. Ho sempre amato il nuoto, è stata la mia passione sin da quando ero una bambina”.

Otto medaglie olimpiche di cui quattro d’oro – due nei 400 stile fra Tokyo e Parigi, un’altra nei 200 sl in Giappone e poi quella con la 4×200 sl lo scorso anno in Francia – la Titmus detiene anche il record mondiale nei 200 stile, strappato nel giugno dello scorso anno a Federica Pellegrini.

Dopo Parigi si era presa una pausa e “ho capito che alcune cose della mia vita, che sono sempre state importanti per me, ora lo sono un po’ di più del nuoto”. La 25enne australiana, che nel suo palmares annovera anche 13 medaglie mondiali fra vasca lunga e vasca corta, prima dell’Olimpiade di Parigi si era sottoposta a un intervento per rimuovere un tumore alle ovaie, situazione alla quale ha fatto riferimento parlando delle sfide legate alla salute che ha dovuto affrontare e che “mi hanno davvero scossa mentalmente”.

Fra i commenti al post quelli di Summer McIntosh, Ian Thorpe, Adam Peaty e soprattutto della grande rivale Katie Ledecky, che l’ha definita “un’atleta, una campionessa e una persona straordinaria”.

