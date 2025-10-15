Kellogg's Extra Hub sponsor della Festa del Cinema di Roma

15 ottobre 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il successo all’edizione 2025 della Milano Design Week, Kellogg’s EXTRA sarà per la prima volta sponsor ufficiale della Festa del Cinema di Roma, portando nel cuore del Villaggio del Cinema il suo EXTRA Hub, l’esclusiva area esperienziale del brand, dove il gusto incontra il mondo cinematografico.

Kellogg’s EXTRA Hub non è solo un luogo di degustazione, ma uno spazio immersivo dedicato all’espressione creativa. Con “Granola d’Autore” Kellogg’s Extra alla Festa del Cinema di Roma trasformerà ogni momento in un gesto creativo: da oggi al 26 ottobre, il Kellogg’s EXTRA Hub accoglierà gli appassionati di cinema in un percorso immersivo che celebra il piacere della Granola e la creatività del grande schermo.

Il viaggio inizierà nell’Area Degustazione, dove i visitatori potranno scoprire una Gallery con sei locandine cinematografiche in cui Kellogg’s EXTRA diventa protagonista: ogni titolo richiama un diverso genere cinematografico ed è ispirato a ciascuna delle sei referenze più amate del brand. Grazie alla realtà aumentata, il pubblico potrà scattare una foto seduti sulla tazza EXTRA ed entrare virtualmente nelle scene ispirate alle locandine, vivendo un momento da protagonista sul set dell’Hub.

“Siamo entusiasti di portare il nostro Kellogg’s EXTRA Hub alla Festa del Cinema di Roma, un’occasione speciale per celebrare il gusto e la creatività in un contesto iconico e ispirazionale, prorprio come la nostra Granola – commenta Elisa Tudino, Activation Brand Lead Italia di Kellanova -. Questo momento rappresenta un nuovo capitolo nel viaggio di Kellogg’s EXTRA, che continua a regalare esperienze coinvolgenti e momenti di gioia partendo dalla prima colazione come occasione per creare nuove storie nella vita di ogni giorno”.

Ospite d’eccezione di Kellogg’s EXTRA sarà Matilde Gioli: l’attrice, tra i volti più riconosciuti del cinema italiano contemporaneo, incontrerà i fan e gli appassionati di cinema in occasione di un Meet&Greet sabato 18 ottobre dalle ore 18 presso il Kellogg’s EXTRA Hub allestito nel Villaggio del Cinema.

– news in collaborazione con Weber Shandwick per Kellanova –

– foto ufficio stampa Weber Shandwick per Kellanova – (ITALPRESS).