Traffico di eroina a Malpensa, sequestro per 1 milione e 7 arresti

02 ottobre 2025 a

a

a

VARESE (ITALPRESS) – La Guardia di finanza di Varese ha eseguito un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di quattro persone, ritenute responsabili di concorso in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

L’operazione, condotta dai militari del Gruppo Malpensa e coordinata dalla Procura della Repubblica bustocca, ha permesso di smantellare un consolidato sistema di approvvigionamento e distribuzione di eroina proveniente dal Pakistan e più precisamente dal Punjab, nota come l’area dei cinque fiumi.

Le indagini hanno avuto inizio a seguito dell’arresto in flagranza di un cittadino pakistano con cittadinanza italiana, trovato in possesso di 12 chilogrammi lordi di eroina nascosta in un doppiofondo al momento dei suo arrivo presso lo scalo aeroportuale.

Nel prosieguo delle attività, sono stati individuati e arrestati altri due corrieri ovulatori, colti in flagranza di reato nel tentativo di introdurre sul territorio nazionale 1 chilogrammo di eroina. Il valore di mercato della sostanza stupefacente complessivamente sequestrata è pari a circa 1 milione di euro.

Ulteriori accertamenti hanno consentito l’individuazione di un sodalizio criminale dedito alla cessione della sostanza stupefacente a reti attive nello spaccio in Lombardia ed Emilia Romagna.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, condividendo le richieste formulate dal pubblico ministero inquirente, ha emesso un’Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere nei confronti di tre pakistani e un tunisino, portando così a sette il numero degli arrestati.

– Foto: Ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).