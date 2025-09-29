Regionali Marche, per le proiezioni Acquaroli in vantaggio
ROMA (ITALPRESS) – Secondo la seconda proiezione realizzata dal
consorzio Opinio per Rai (copertura campione 18%), il presidente
della Regione Marche Francesco Acquaroli, ricandidato per il
centrodestra, ottiene il 51% dei consensi, mentre lo sfidante
del centrosinistra Matteo Ricci è al 45,9%.
L’affluenza definitiva delle elezioni regionali nelle Marche è del 50,01%, in calo rispetto al 59,75% delle precedenti.
