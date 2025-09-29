Mattarella “Con Toqaev preoccupazione per comportamenti unilaterali”

29 settembre 2025 a

a

a

ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) – “Abbiamo parlato della

situazione internazionale con la preoccupazione di vedere

affiorare dei comportamenti di carattere unilaterale e con ricorso

alla forza militare, fenomeni che speravamo fossero ormai banditi

o perlomeno in regressione nella storia del mondo”, ha dichiarato

il capo dello Stato dopo il colloquio avuto ad Astana con

l’omologo del Kazakistan Toqaev. “Fenomeni che non solo

distraggono dalle grandi sfide epocali che l’umanità ha di fronte,

a cominciare da quella dell’ambiente, ma manifestano disinteresse

per le vere attese delle popolazioni, che sono di pace, di

benessere, di crescita, di convivenza e serenità”.

(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency