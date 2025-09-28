Capolavoro Pogacar, in Ruanda è bis mondiale

28 settembre 2025 a

a

a

KIGALI (RUANDA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar è, per la seconda volta consecutiva, campione del mondo di ciclismo. Nella prova in linea della rassegna iridata di Kigali, in Ruanda, lo sloveno ha confezionato l’ennesima impresa partendo a 104 chilometri dall’arrivo insieme a Isaac del Toro. Medaglia d’argento per Remco Evenepoel, bronzo per l’irlandese Ben Healey. Il migliore degli italiani è Giulio Ciccone, sesto a 6’47”.

La corsa si è accesa sin dai primi istanti, i ritmi forsennati e gli attacchi della Francia hanno animato i chilometri iniziali sul maxi circuito lungo 267,5 chilometri. Una caduta all’inizio ha costretto lo spagnolo Marc Soler al ritiro, giornata negativa anche per Julian Alaphilippe. L’affondo decisivo è arrivato dal solito Pogacar: lo sloveno della UAE è rimasto da solo ai -66, quando ha staccato il compagno di squadra Isaac del Toro. Remco Evenepoel ha tentato un improbabile recupero, ma il belga ha chiuso in seconda posizione, staccato di 1’28”. Tanta emozione per Pogacar all’arrivo, diventato il primo corridore a vincere per due volte di fila Tour de France e Mondiale. Delusione per Evenepoel, campione del mondo a cronometro e doppio oro un anno fa a Parigi, per non aver sfruttato l’occasione.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).