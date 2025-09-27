Allegri “Napoli bel test, l'obiettivo è arrivare fra le prime 4”

27 settembre 2025 a

a

a

CARNAGO (VARESE) (ITALPRESS) – Rispetto per Antonio Conte e il suo Napoli, alla vigilia di una partita non decisiva ma che può dare indicazioni utili sul cammino del Milan. Domani a San Siro arriva la squadra che “ha vinto meritatamente lo scorso scudetto, ha fatto un mercato importante ed è ancora favorita per vincere il campionato – sottolinea in conferenza stampa Massimiliano Allegri – Conte è bravissimo nell’organizzazione, nel motivare i giocatori e farli rendere al meglio. Le sue squadre, oltre che molto organizzate a livello offensivo, a livello difensivo concedono poco. Parlano i numeri a suo favore”. E anche per questo “domani dobbiamo essere bravi anche a sovvertire i numeri: il Napoli viene da 18 vittorie e 8 pareggi nelle ultime 26 partite e il Milan a settembre in casa ha battuto poche volte il Napoli. Loro hanno giocatori importanti, di grande qualità, sarà una bella partita”. Quello contro i partenopei sarà anche “il primo big match della stagione, è un test importante di crescita, siamo in una buona condizione fisica e mentale, abbiamo recuperato Leao che è a disposizione e stanno crescendo anche gli ultimi arrivati. Più stiamo insieme e più lavoriamo e più ci conosciamo”.

Ma, avverte Allegri, “domani non si decide lo scudetto nè l’ingresso in Champions. Siamo solo alla quinta giornata, ci sono ancora 34 partite da giocare, 102 punti in palio. Bisogna fare un passetto alla volta e mantenere l’equilibrio. Al Milan vincere le partite è la normalità, perdere deve diventare l’eccezione. La società ha lavorato bene sul mercato, la rosa è molto buona, c’è un mix di giocatori più esperti e meno esperti. Bisogna creare i presupposti, le basi per essere a marzo in una buona posizione per giocarci le nostre chance col primo obiettivo di arrivare fra le prime quattro”.

A proposito del lavoro della società, il tecnico rossonero sottolinea l’importanza dell’arrivo di Rabiot che “ha alzato la competizione all’interno del gruppo. A centrocampo ci sono sei giocatori tutti bravi, con caratteristiche differenti a parte Modric che è una roba che nel calcio non si vede più e per fortuna l’abbiamo noi. Sono giocatori molto affidabili e per ottenere dei risultati all’interno del gruppo serve il 70-80% di giocatori affidabili”. Infine, sugli elogi ricevuti per come sta giocando il Milan, Allegri ricorda: “Batto molto il tasto sull’equilibrio. Il calcio è opinabile e la percezione è quella che fa cambiare valutazione sul lavoro di uno da un anno all’altro. Quello che conta alla fine è il risultato: ci sono partite che vinceremo 1-0, e spero siano tante, e altre che vinceremo con altri risultati, l’importante è che la squadra mantenga una sua identità, che quando ha la palla cerchi di fare gol e che quando non ce l’ha non prende gol”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).