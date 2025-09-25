Nasce la Social Academy per Associazioni pazienti di Factanza e Lilly

25 settembre 2025 a

MILANO (ITALPRESS) – Accompagnare le associazioni pazienti in un percorso di crescita, offrendo strumenti concreti per comunicare con efficacia e rafforzare la presenza della propria voce nello spazio pubblico e digitale. E’ questo l’obiettivo del percorso formativo “Social per il sociale”, l’iniziativa promossa da Factanza Media, realtà innovativa nell’editoria digitale e nella formazione, in collaborazione con Lilly Italia, azienda farmaceutica che da sempre lavora fianco a fianco con le associazioni per favorire una corretta informazione e offrire supporto ai pazienti nei loro percorsi di malattia e cura.

Il progetto si costituisce come un percorso formativo di 10 ore, composto da videolezioni e incontri live, con accesso a una piattaforma esclusiva disponibile per un anno. E’ personalizzato sui bisogni di formazione e comunicativi delle associazioni dei pazienti e pensato per sviluppare competenze pratiche nella gestione dei canali social, dalla strategia alla creazione di contenuti, approfondendo temi cruciali come gli obiettivi di una presenza social, il funzionamento degli algoritmi di Instagram e LinkedIn, la creazione di un piano editoriale efficace, il copywriting e la gestione della community.

In un settore come quello della salute, dove la qualità della comunicazione può incidere direttamente sulla consapevolezza, sul benessere e sulla capacità delle persone di orientarsi ed essere protagonisti nel proprio percorso di cura, supportare le associazioni nel diventare più forti e autorevoli nel racconto della loro missione significa amplificarne l’impatto sociale. Migliorare le competenze per presidiare con efficacia lo spazio digitale non è solo un obiettivo formativo, ma un passo fondamentale per dare più voce a chi quotidianamente lavora per i pazienti e con i pazienti.

In questo contesto, Factanza Media mette a disposizione la propria esperienza nella creazione di contenuti digitali capaci di parlare alle nuove generazioni e nel trasformare contenuti complessi in messaggi chiari e accessibili, mentre Lilly ne rende possibile l’attivazione e la diffusione presso la rete di associazioni con cui già attivamente collabora, confermando l’impegno a lungo termine nel rafforzare l’ascolto e la voce dei pazienti.

Il percorso formativo “Social per il Sociale” è disponibile per le associazioni gratuitamente fino al raggiungimento del numero massimo di 35 iscritti.

Le associazioni di pazienti interessate potranno inviare richiesta a Factanza (compilando questo form: https://tally.so/r/mDLrxj) che ne verificherà i requisiti statutari.

“Come Factanza Academy lavoriamo a quattro mani con aziende e organizzazioni sui temi delle nuove generazioni e della comunicazione social. Allo stesso tempo, come Factanza Media desideriamo diffondere informazione di qualità tramite mezzi innovativi e digitali. Siamo quindi entusiasti di un progetto che unisce i due obiettivi al servizio di temi dall’altissimo valore sociale – ha detto Bianca Arrighini, Co-founder & CEO di Factanza Media -. Tramite la formazione alle associazioni dei pazienti perseguiamo un duplice scopo: trasformarle da semplici realtà di supporto ad attori autorevoli nel dialogo con istituzioni, sanità e industria farmaceutica , e insieme rendere i social un luogo di creazione di comunità solidali e di diffusione di informazione accurata su temi che spesso, purtroppo, faticano a emergere”.

“Questo progetto riflette due evoluzioni significative del nostro tempo: da un lato, il ruolo sempre più strategico delle associazioni pazienti, che oggi rappresentano interlocutori fondamentali all’interno dell’ecosistema salute; dall’altro, la trasformazione del panorama informativo, con i social media che si sono affermati anche nel mondo sanitario come canali centrali per l’informazione e il supporto ai pazienti – ha dichiarato Federico Villa, Associate Vice President Corporate Affairs & Patient Access Lilly Italy Hub -. Rafforzare le competenze digitali delle associazioni significa offrire loro strumenti concreti per guidare con autorevolezza i pazienti anche in questi ambienti, contribuendo a una comunicazione più chiara, accessibile e di qualità e contrastando le fake news. Questo progetto si inserisce nel nostro impegno di lungo termine a lavorare concretamente al fianco dei pazienti, riconoscendone il ruolo sempre più centrale nel dialogo con istituzioni, professionisti sanitari, media e cittadini”.

