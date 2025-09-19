Tivùsat, al via il passaggio tecnologico: più sicurezza e nuovi servizi

19 settembre 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – La televisione italiana continua la sua corsa nel segno dell’innovazione tecnologica e Tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita partecipata da Rai, Mediaset e TIM, si prepara a un passaggio decisivo verso il futuro dopo sedici anni di vita, con oltre 170 canali trasmessi – di cui più di 70 in HD e 4K Ultra HD – e più di tre milioni di smart card attive. Il cambiamento, si legge in una nota, riguarderà gli utenti che utilizzano ancora smart card e decoder basati sulla tecnologia di codifica “Tiger”. La società Nagravision, che aveva sviluppato questo sistema, ha deciso di dismetterne progressivamente i servizi tecnici, sostituendoli con la più evoluta e sicura tecnologia “Merlin”, già in funzione dal 2018. Lo spegnimento sarà graduale: partirà nel primo trimestre del 2026 e si concluderà entro il 2028, così da ridurre al minimo i disagi per gli utenti.

“Alla base di questo cambiamento – si legge – la necessità di aumentare la qualità dei canali trasmessi e i livelli di protezione e sicurezza, in un settore costantemente sotto attacco da fenomeni come pirateria IPTV, streaming illegale e aggiramento della protezione dei diritti. Il nuovo sistema garantisce maggiore sicurezza e tutela per broadcaster e i produttori. Un passaggio che consentirà ai telespettatori di accedere a una televisione più moderna, con servizi aggiornati come la guida elettronica interattiva e la possibilità di fruire di canali in 4K”.

Per gli utenti, conclude la nota, “non sarà necessario modificare l’impianto satellitare, basterà verificare il tipo di smart card in uso. Se la card è già “Merlin”, non cambierà nulla. Se invece si tratta di una “Tiger”, sarà necessario acquistare un nuovo apparato certificato “Merlin”. Per ogni dubbio, è attivo il numero di assistenza 06891895 (dal lunedì al sabato, 11-20, esclusi i festivi), l’indirizzo email [email protected] e il servizio “Fai da Te” sul sito ufficiale www.tivusat.tv, dove a breve sarà disponibile un motore di ricerca, nel quale basterà inserire il numero della propria smart card per conoscere l’eventuale trimestre di spegnimento”.

