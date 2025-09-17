L'azzurro Furlani è campione del mondo nel salto in lungo

17 settembre 2025 a

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Mattia Furlani ha vinto la medaglia d’oro nel salto in lungo maschile dei Mondiali di atletica, in scena a Tokyo. Il ventenne di Marino, delle Fiamme Oro, già campione iridato indoor, si è imposto con la misura di 8.39. Prestazione superlativa per l’azzurro, che al quinto tentativo è riuscito a trovare il salto vincente. Medaglia d’argento per il giamaicano Tajay Gayle (8.34); bronzo per il cinese Yuhao Shi (8.33).

E’ la quinta medaglia per l’Italia in questi Mondiali, la prima d’oro, dopo gli argenti di Battocletti (nei 10.000) e di Palmisano (nei 35 km di marcia) e i bronzi di Fabbri (nel peso) e di Aouani (nella maratona).

Raggiante ed emozionato Furlani dopo il successo. “Non so se è reale, finchè non sento l’inno non ci credo: è una medaglia che pesa, è successo qualcosa di magico. Abbiamo gestito la gara in maniera perfetta: ci abbiamo creduto fino all’ultimo salto e abbiamo aggiustato la tecnica salto dopo salto. Devo ringraziare mia mamma in primis, ha fatto un lavoro memorabile. E’ stato un anno fantastico, di grande crescita”, ha detto l’azzurro.

“Abbiamo lavorato tantissimo, ho avuto l’onore e la fortuna di avere con me un team fantastico: sono riuscito a ripagarli. Ringrazio tutti, abbiamo gestito un anno bellissimo ma allo stesso tempo complicato. E’ stata una stagione che abbiamo pianificato per bene e il risultato è arrivato. E’ solo l’inizio per me, dobbiamo lavorare ancora sul salto, ma raggiungere questi risultati è davvero fantastico”, ha aggiunto il ventenne di Marino.

