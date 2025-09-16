Ue, Draghi “Nostro modello di crescita sta svanendo”

16 settembre 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – “A un anno di distanza, l’Europa si trova in una situazione più difficile. Il nostro modello di crescita sta svanendo. Le vulnerabilità stanno aumentando. E non esiste un percorso chiaro per finanziare gli investimenti di cui abbiamo bisogno. Ci è stato dolorosamente ricordato che l’inazione minaccia non solo la nostra competitività, ma anche la nostra stessa sovranità”. Così Mario Draghi nel suo discorso alla conferenza per l’anniversario della presentazione del suo rapporto sulla competitività Ue. “I cittadini e le aziende europee esprimono una crescente frustrazione, sono delusi dalla lentezza dell’Ue, ci vedono incapaci di tenere il passo con la velocità del cambiamento altrove. Sono pronti ad agire, ma temono che i governi non abbiano compreso la gravità del momento”, prosegue. “In alcuni settori l’Europa sta compiendo progressi”, ma “nel campo più strategico, quello dell’IA basata sulla proprietà intellettuale europea per consolidare le nostre industrie principali, i progressi sono minimi”, ha concluso.

(ITALPRESS).

– Foto: Ipa Agency –