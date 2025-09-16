Rubio “Trump potrebbe vedere Zelensky la prossima settimana”

16 settembre 2025 a

a

a

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky la prossima settimana a New York. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio a Tel Aviv. I leader mondiali si riuniranno a New York a partire dal 22 settembre per la sessione annuale di alto livello delle Nazioni Unite. Trump “sta cercando di fare tutto il possibile per porre fine alla guerra”, ha detto Rubio. “Il presidente ha avuto numerose telefonate con Putin, numerosi incontri con Zelensky, probabilmente” lo incontrerà “anche la prossima settimana a New York”. Il presidente degli Stati Uniti e Zelensky si sono incontrati l’ultima volta il 18 agosto alla Casa Bianca con i leader europei, pochi giorni dopo che Trump aveva tenuto il suo primo vertice con Putin in Alaska. All’epoca, Trump si impegnò a preparare colloqui diretti tra i presidenti russo e ucraino, ma Putin ha poi invitato Zelensky a Mosca, rifiutando altre sedi.

Kiev ha rifiutato la proposta di colloqui a Mosca e Putin ha successivamente dichiarato che un accordo sui territori occupati sarebbe stato “impossibile”. Zelensky ha ribadito che non si sarebbe recato in Russia per i negoziati, ma ha più volte espresso la sua disponibilità a incontrare Putin in territorio neutrale.

(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –