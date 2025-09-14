Mattarella “Mondo avviato su pericoloso crinale, riprendere via dialogo”

14 settembre 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – “In questi ultimi anni è cresciuto il timore che il mondo sia avviato lungo un pericoloso crinale, animato da una diffusa logica di prevaricazione e viepiù segnato da conflitti laceranti. A pagarne ogni giorno un intollerabile tributo di sangue e distruzione sono soprattutto molte migliaia di vittime civili”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato a Papa Leone XIV in occasione del suo 70esimo compleanno. “Dinanzi a tali inquietudini, le donne e gli uomini di buona volontà avvertono con urgenza il bisogno della pace e della giustizia. Da ogni continente si guarda con viva speranza ai Suoi pressanti appelli, affinchè cessi il fuoco e si riprenda la via del dialogo, per il bene comune dei popoli”, conclude.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).