Pioli “Napoli e Conte top ma giocheremo con fiducia e convinzione”

12 settembre 2025

FIRENZE (ITALPRESS) – “C’è emozione perchè torniamo a giocare a Firenze davanti ai nostri tifosi. Antonio Conte è fra i migliori di Europa e al mondo per l’identità che sa dare alla squadra e per i titoli vinti. Sia io e lui avremo preparato delle strategie per la gara di domani ma saranno poi le qualità dei giocatori a fare la differenza”. Per Stefano Pioli e la sua Fiorentina battesimo di fuoco al “Franchi”: sabato sera arriverà il Napoli campione d’Italia in carica nella prima in casa della stagione. “E’ una squadra che ha vinto lo scudetto l’anno scorso, ha preso grandissimi giocatori, è normale che sia la favorita per lo scudetto di quest’anno. In più può competere in Champions League – ha aggiunto Pioli -. Il divario fra noi e loro lo si capirà dopo la partita di domani, in questa settimana siamo al loro stesso livello perchè abbiamo avuto lo stesso tempo per prepararla. Conosciamo la forza degli avversari e la loro qualità, hanno un grande allenatore, ma affrontiamo la gara di domani con fiducia e convinzione”.

In attacco il tecnico viola potrà contare su Kean e Dzeko che “sono tornati con fiducia, autostima e felicità dagli impegni con le loro nazionali. Gudmundsson ha un problemino alla caviglia, faremo di tutto fino a domattina per recuperarlo”. E tornando a Kean, a segno con l’Italia, sottolinea: “Moise è molto forte, ha ancora grandi margini di miglioramento soprattutto nei tempi e negli smarcamenti senza palla. Se ci riuscirà, diventerà ancora più forte”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).