Urso “Per rilancio dell'industria europea serve uno shock di riforme”

10 settembre 2025 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Con le mezze misure non si rilancia l’industria europea: serve uno shock di riforme, subito. Venerdì sarà il giorno della verità per il futuro dell’automotive europeo”. Lo dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commentando il discorso sullo Stato dell’Unione europea della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, alla vigilia del Dialogo strategico sull’automotive in programma il 12 settembre a Bruxelles. “Serve pragmatismo, flessibilità e sostenibilità, sfruttando tutte le tecnologie disponibili, sia in termini di motorizzazione che di alimentazione”, ha aggiunto Urso, sottolineando come le aperture odierne della presidente della Commissione restino ancora “troppo timide” di fronte alla gravità della crisi del settore automotive che necessita di “interventi immediati, radicali e strategici”.

Per il ministro “sulla siderurgia stanno invece prevalendo le posizioni italiane, tra cui la previsione di misure di salvaguardia che non dovranno limitarsi all’acciaio, ma estendersi a tutti i settori minacciati”. Bene, infine, la previsione di clausole per favorire il Made in Europe, sia negli appalti pubblici che negli incentivi: “questa è la strada giusta”, ha concluso Urso.

(ITALPRESS).

-Foto: Italpress-