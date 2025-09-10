Brasile battuto 1-0 in Bolivia, prima sconfitta per Ancelotti

10 settembre 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta indolore e di misura per Argentina e Brasile nella 18esima e ultima giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico.

All’Estadio Banco Pichincha di Guayaquil, l’Argentina campione del mondo si è arresa per 1-0 ai padroni di casa dell’Ecuador: rimasti in dieci al 31′ per l’espulsione di Otamendi, la selezione guidata da Scaloni ha subito la rete di Valencia su rigore al 13′ di recupero del primo tempo. Titolare il capitano dell’Inter Lautaro Martinez, che rimedia dopo 6′ un giallo e lascia il posto ad Alvarez al 63′.

Anche il Brasile di Ancelotti, al suo primo ko sulla panchina della Selecao, cede per 1-0, dagli undici metri e nel recupero dei primi 45′, all’Estadio Municipal di El Alto per mano della Bolivia, che fa festa al 49′ con la trasformazione di Miguelito. Solo panchina per il romanista Wesley.

Pari senza reti tra Cile ed Uruguay, il Paraguay passa per 1-0 in Perù con l’attaccante della Cremonese Antonio Sanabria nell’undici di partenza e la rete messa a segna da Galarza al 78′. Tennistico 6-3, infine, della Colombia in Venezuela con il centrale del Cagliari Yerry Mina in rete al 10′ per il momentaneo 1-1 prima del poker di Suarez e la ciliegina sulla torta di Cordoba (di Segovia, Martinez e Rondon le marcature per i locali).

Le prime sei della classifica qualificate direttamente ai Mondiali sono dunque Argentina (38 punti), Ecuador (29, penalizzato di -3), Colombia (28), Uruguay (28), Brasile (28) e Paraguay (28); settima la Bolivia (20), che va così agli spareggi intercontinentali (il Torneo Play-Off Fifa).

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).