Salvini “Alleanza solida, troveremo l'accordo in tutte le Regioni”

CATANZARO (ITALPRESS) – “Nel centrodestra abbiamo amici e alleati, poi è chiaro che ognuno compete e punta ad arrivare primo. E’ un’alleanza che, sia a livello nazionale che regionale, è solida, a differenza di altri che si trovano insieme per interesse. Troveremo l’accordo ovunque, il prima possibile, quindi non c’è nessun tipo di problema”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in un punto stampa a Catanzaro, a margine della presentazione della lista a sostegno di Roberto Occhiuto, candidato presidente alle regionali. Quella di Occhiuto “è una ricandidatura naturale, abbiamo candidati di eccellenza politici e non politici, imprenditori, tecnici, esperti”, ha ribadito. “La Regione ha fatto tanto in questi anni, recuperando i ritardi ereditati da altri. Certo, noi puntiamo a fare sempre meglio. Non ci poniamo limiti, avremo cinque anni per prendere in mano una Calabria che merita tanto”. La Lega “l’obiettivo è diventare il primo partito di riferimento per i calabresi, per i giovani e per i lavoratori. Quattro anni fa la Lega in Calabria quasi non esisteva, oggi invece possiamo dimostrare che se ci impegniamo a fare una cosa, la facciamo”.

Salvini ha poi tracciato gli investimenti per diciotto miliardi e mezzo in meno di tre anni, definendoli un impegno senza precedenti. “Una cifra che si traduce in cantieri concreti, dalla statale 106 all’alta velocità fino a Reggio Calabria, passando per la trasversale dell’entroterra, per l’ammodernamento dell’A2 e per il ponte sullo Stretto, finalmente progettato e finanziato, con l’apertura dei cantieri nelle prossime settimane. Un cambio epocale riporterà in Calabria tanti giovani che sono stati costretti a scappare. E ancora interventi su dighe, risorse idriche, aeroporti e sul porto di Gioia Tauro, nella convinzione che il mondo guarderà la Calabria dalle prossime settimane”. Salvini ha poi espresso la volontà di fare del partito una “forza guida” guardando anche alle prossime amministrative in primavera: “Crotone, Reggio Calabria, ci sono tanti Comuni che vanno al voto dove si può fare di più e di meglio”.

– foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).