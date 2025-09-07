Zelensky “Il mondo deve costringere i criminali del Cremlino a fermare le uccisioni”

07 settembre 2025 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Da ieri sera sono in corso i lavori per eliminare le conseguenze degli attacchi russi: oltre 800 droni e 13 missili, di cui 4 balistici. Secondo le informazioni preliminari, diversi droni hanno attraversato il confine tra Ucraina e Bielorussia. A Kiev, normali edifici residenziali sono stati distrutti. In uno di essi, i piani tra il quarto e l’ottavo sono crollati. Finora, due persone sono state uccise, tra cui un bambino. Le mie condoglianze a tutti i loro cari. In totale, decine di persone sono rimaste ferite solo nella capitale. Il palazzo del Consiglio dei Ministri è stato danneggiato: un incendio è scoppiato ai piani superiori. Più di 20 case e un asilo sono stati danneggiati a Zaporizhia. Magazzini sono stati distrutti a Kryvyj Rih, una persona è morta a Safonivka, nella regione di Sumy, e un’altra nella regione di Cernihiv. Un grattacielo residenziale è stato colpito a Odessa. Molte regioni sono state colpite nell’ultimo giorno. I nostri servizi di emergenza sono operativi ovunque siano necessari“. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Tali omicidi ora, quando una vera diplomazia avrebbe potuto già essere avviata molto tempo fa, sono un crimine deliberato e un prolungamento della guerra. A Washington è stato ripetutamente affermato che le sanzioni seguiranno al rifiuto di dialogare. Dobbiamo attuare tutto ciò che è stato concordato a Parigi. Contiamo anche sull’attuazione di tutti gli accordi per rafforzare la nostra difesa aerea. Ogni sistema aggiuntivo salva i civili da questi vili attacchi. Il mondo può costringere i criminali del Cremlino a fermare le uccisioni: tutto ciò che serve è la volontà politica. Ringrazio tutti coloro che stanno aiutando”.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).