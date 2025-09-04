Meloni “Il ruolo dei professionisti è fondamentale per il rilancio dell'Italia”

04 settembre 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – “Il ruolo dei professionisti è fondamentale per il rilancio dell’Italia. Questo Governo ne riconosce da sempre la specificità, e ha scelto di approvare oggi un pacchetto di provvedimenti che era atteso da anni e che ha un obiettivo di fondo: promuovere il valore economico, culturale e sociale svolto nella nostra Nazione dal mondo delle libere professioni. Misure che nascono dal proficuo confronto con i professionisti e che rappresentano un ulteriore passo in avanti, perchè puntano a valorizzare i diversi ambiti professionali, adeguando le leggi di settore ai cambiamenti della società, semplificando e sburocratizzando i processi, potenziando i percorsi formativi, agevolando l’accesso e aumentando l’attrattività”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in una nota diffusa da Palazzo Chigi.

“Il Consiglio dei ministri ha varato tre disegni di legge delega – uno generale e due specifici dedicati alle professioni sanitarie e alla professione forense – legati da un minimo comun denominatore: restituire il giusto riconoscimento ad una categoria di lavoratori per troppo tempo trascurata e considerata addirittura di serie B. Il Consiglio dei ministri ha anche avviato l’esame del disegno di legge su dottori commercialisti ed esperti contabili”.



“Milioni di uomini e donne che, con le loro competenze e le loro specializzazioni, hanno un ruolo centrale nella vita dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Ringrazio tutti i Ministri che hanno lavorato a questi provvedimenti e che hanno permesso di rispettare un altro importante punto del programma di governo del centrodestra”.

