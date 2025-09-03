Unifil “Attacco israeliano in Libano vicino ai caschi blu”

03 settembre 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – I droni delle Forze di difesa israeliane (Idf) hanno sganciato quattro granate vicino alle forze di peacekeeping della missione Unifil impegnate, ieri mattina, a rimuovere i posti di blocco che impedivano l’accesso a una postazione Onu nei pressi della linea blu, nel sud del Libano. Lo riferisce in una nota Unifil, affermando che “si tratta di uno degli attacchi più gravi al personale e alle risorse dell’Unifil dall’accordo di cessate il fuoco dello scorso novembre”.

“Una granata ha colpito a una distanza di 20 metri e tre a circa 100 metri dal personale e dai veicoli Onu. I droni sono stati osservati mentre rientravano a sud della linea blu”, prosegue Unifil. La missione dei caschi blu dell’Onu che terminerà il suo mandato a fine 2026 afferma che l’esercito israeliano “era stato informato in anticipo dei lavori di sgombero stradale dell’Unifil nella zona, a sud-est del villaggio di Marwahin. A causa dei timori per l’incolumità delle forze di peacekeeping in seguito all’incidente, i lavori di ieri sono stati sospesi”.

“Qualsiasi azione che metta in pericolo le forze di peacekeeping e le risorse Onu, e qualsiasi interferenza con i loro compiti, è inaccettabile e costituisce una grave violazione della Risoluzione 1701 e del diritto internazionale. E’ responsabilità delle Idf garantire la sicurezza delle forze di peacekeeping che svolgono i compiti assegnati dal Consiglio di sicurezza”, conclude Unifil.

