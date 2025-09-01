Turismo, approvato codice di condotta Ue per le recensioni online

01 settembre 2025 a

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Oggi, sottoscrivendo il “Codice di condotta per le valutazioni e le recensioni online degli alloggi turistici”, diverse parti interessate dell’ecosistema turistico dell’Unione europea hanno compiuto “un passo importante per assicurare recensioni e valutazioni online affidabili e sicure di hotel e altri tipi di alloggi turistici”. Il nuovo codice, si legge in una nota della Commissione Ue, è volto a conseguire “una maggiore trasparenza e affidabilità delle recensioni online per i consumatori e le imprese del settore turistico”. L’iniziativa aiuterà “a distinguere le recensioni autentiche degli ospiti che hanno soggiornato in un luogo da quelle di chi non lo ha fatto realmente, permettendo ai turisti di essere meglio informati quando prenotano le vacanze”. Avviato dall’Unione europea, il codice di condotta è stato creato congiuntamente da parti interessate dell’ecosistema turistico, in particolare da strutture recettive e piattaforme online. “Recensioni online affidabili sono fondamentali per la fiducia nel turismo: con questo nuovo codice di condotta alziamo l’asticella in Europa, assicurando che solo gli ospiti autentici possano lasciare recensioni. Ciò significa informazioni più chiare, eque, sicure, trasparenti e affidabili per tutti. E’ una vittoria per i viaggiatori e le strutture ricettive, e un passo avanti per una maggiore resilienza nel settore del turismo”, sottolinea Apostolos Tzitzikostas, Commissario europeo per i Trasporti sostenibili e il turismo. Per la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, “il nuovo Codice di condotta della Commissione europea sulle recensioni online nel settore turistico rappresenta un passo importante nella direzione della trasparenza e dell’affidabilità. L’Italia è stata lungimirante su questo tema, arrivando a regolamentare il settore prima di altri Stati membri dell’Unione. Sono felice di vedere che l’UE sta seguendo il percorso da noi tracciato”, sottolinea. “Garantire recensioni autentiche e attendibili è fondamentale per rafforzare la fiducia dei consumatori e promuovere un turismo di qualità, affidabile e competitivo. Sono particolarmente soddisfatta di questo risultato, perchè avevamo già discusso di questo argomento con il Commissario Tzitzikostas durante il nostro incontro di luglio a Varsavia. E’ motivo di orgoglio constatare che quell’interlocuzione ha contribuito a questo importante passo avanti”, conclude.

