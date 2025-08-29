Trump revoca la protezione dei servizi segreti a Kamala Harris

29 agosto 2025 a

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha revocato la protezione dei servizi segreti a Kamala Harris, ex vicepresidente durante il mandato di Joe Biden. “Siete autorizzati a interrompere qualsiasi procedura relativa alla sicurezza precedentemente autorizzata per l’ex vicepresidente Kamala D. Harris a partire dal 1° settembre 2025”, si legge nella lettera firmata da Trump e resa nota dalla CNN.

Gli ex presidenti ricevono la protezione a vita dai servizi segreti. Harris, in qualità di ex vicepresidente, ha ricevuto sei mesi di protezione dopo aver lasciato l’incarico, secondo la legge federale. Questo periodo era terminato il 21 luglio, ma la protezione era stata estesa di un ulteriore anno tramite una direttiva – non resa pubblica fino ad ora – firmata dall’allora presidente Biden poco prima di lasciare l’incarico.

