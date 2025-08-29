Norris domina le libere al Gp di Olanda, Hamilton sesto
ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) – Lando Norris si conferma il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2025, valido per il Mondiale Formula 1. Il pilota britannico della McLaren, infatti, fa segnare il miglior tempo in 1’09″890, precedendo l’Aston Martin di uno strepitoso Fernando Alonso di 0″087 e l’altra Papaya di Oscar Piastri di 0″089. Il campione del mondo Max Verstappen porta la sua Red Bull al quinto posto, alle spalle della Mercedes di George Russell, mentre Andrea Kimi Antonelli non va oltre una dodicesima piazza. Piccolo passo in avanti da parte delle Ferrari: Lewis Hamilton chiude sesto, mentre Charles Leclerc è ottavo a quasi un secondo da Norris. Ad inizio sessione bandiera rossa causa da un incidente di Lance Stroll (Aston Martin), che fortunatamente non riporta conseguenze. Sabato FP3 dalle 11.30 alle 12.30; qualifiche dalle 15 alle 16.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).