In Europa League Roma 2 volte a Glasgow, Bologna sfida Aston Villa

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – La Roma, quinta classificata nell’ultima stagione di Serie A, nella prima fase della Europa League 2025-2026 affronterà in casa il Lille, il Viktoria Plzen, il Midtjylland e lo Stoccarda; mentre fuori casa sfiderà il Celtic, il Rangers, il Nizza e il Panathinaikos. Il Bologna, vincitore della Coppa Italia nell’ultima stagione, affronterà invece in casa il Salisburgo, il Celtic, il Friburgo di Vincenzo Grifo e il Brann; mentre in trasferta sfiderà l’Aston Villa, la Steaua Bucarest, il Maccabi Tel Aviv e il Celta Vigo. Questo l’esito del sorteggio svolto oggi a Montecarlo. Le date e gli orari precisi delle varie partite di Europa League saranno resi noti dalla Uefa domenica. Queste intanto le date approssimative della fase campionato di Europa League: 1^ giornata 24 e 25 settembre, 2^ giornata 2 ottobre, 3^ giornata 23 ottobre, 4^ giornata 6 novembre, 5^ giornata 27 novembre, 6^ giornata 11 dicembre, 7^ giornata 7: 22 gennaio 2026, 8^ giornata 29 gennaio 2026. Queste invece le date della fase a eliminazione diretta di Europa League. Playoff: 19 e 26 febbraio 2026. Ottavi di finale: 12 e 19 marzo. Quarti di finale: 9 e 16 aprile. Semifinali: 30 aprile e 7 maggio. Finale: 20 maggio (a Istanbul). Le prime 8 della classifica generale al termine della prima fase andranno direttamente agli ottavi di finale, come teste di serie. Le squadre che si piazzeranno tra il 9° e il 24° posto invece disputeranno i playoff (quelle tra il 9° e 16° posto sfideranno i club piazzati tra il 17° e il 24° posto). In Conference League, poi, la Fiorentina nella prima fase affronterà in casa Dinamo Kiev, AEK Atene e Sigma Olomouc; mentre in trasferta sfiderà il Rapid Vienna, il Mainz e il Losanna. Anche in questo caso le date e gli orari precisi delle varie partite saranno resi noti dalla Uefa domenica. Lungo il percorso sino alla finale, in programma il 27 maggio a Lipsia.

