Sorpreso con 80kg di cocaina, arrestato a Scampia un 25enne napoletano

28 agosto 2025 a

NAPOLI (ITALPRESS) – La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, hanno arrestato un 25enne napoletano per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti della Polizia di Stato e i militari della Guardia di Finanza, mentre transitavano a Melito di Napoli, hanno notato un’auto con a bordo un uomo che, accortosi della loro presenza, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un lungo inseguimento, nel corso del quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via Andrea Pazienza, ha impattato contro un’auto in sosta.

In quei frangenti, il 25enne ha tentato di darsi alla fuga a piedi, ma è stato prontamente bloccato dagli operatori; inoltre, all’interno del veicolo sono stati rinvenuti 2 borsoni contenenti 70 panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 80 kg.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.

– Foto: POlizia-Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).