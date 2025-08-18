Meloni a Washington per il vertice con Trump e Zelensky

18 agosto 2025 a

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si trova a Washington per partecipare all’incontro con il presidente americano Donald Trump, quello ucraino Volodymyr Zelensky e con gli altri leader europei.

L’inizio del bilaterale tra il presidente Usa e Zelensky è in programma alle 13.15, ore 19.15 in Italia. Alle 14.15, alle ore 20.15 italiane, Trump saluterà i leader europei, con i quali ci sarà una foto di famiglia. Infine, alle 15, ore 21 in Italia, è in agenda l’incontro multilaterale.

– foto Ipa agency –

(ITALPRESS).