Sinner non si ferma: è in finale a Cincinnati

16 agosto 2025 a

a

a

CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner mette fine alla favola di Terence Atmane e per il secondo anno di fila raggiunge la finale del “Cincinnati Open”, settimo Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 9.193.540 dollari. Sul cemento del Lindner Family Tennis Center, nel giorno del suo 24esimo compleanno il numero 1 del mondo regola 7-6(4) 6-2 in un’ora e 26 minuti il francese, numero 136 Atp proveniente dalle qualificazioni, in quello che era il loro primissimo scontro diretto. Sinner, campione in carica, attende ora il vincente della semifinale fra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. “Sono molto contento di essere tornato in finale, vediamo che succederà – le parole di Sinner – E’ stata una sfida durissima. Quando affronti un avversario sconosciuto è difficile, e quando lo trovi negli ultimi turni del torneo lo è ancora di più. Ha battuto giocatori fortissimi, ha servito davvero bene nel primo set, ha un enorme potenziale. Sapevo che avrei dovuto essere molto prudente e attento, sono contento di come ho gestito la partita. Ma la finale sarà diversa”.

Per Sinner quella di oggi è la 31esima vittoria in questo 2025 a fronte di appena 3 sconfitte, la decima di fila in Ohio, la 26esima consecutiva sul duro dove non perde dalla finale dell’Atp 500 di Pechino. Per lui, inoltre, arriva la quarta finale “1000” negli ultimi quattro giocati, un filotto iniziato proprio lo scorso anno a Mason, sede del torneo di Cincinnati. Da allora, ha vinto 19 partite su 20 nei tornei di questa categoria, perdendo solamente la finale degli Internazionali a maggio contro Alcaraz.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).