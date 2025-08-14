Arrestato narcotrafficante a Fiumicino con 19 chili di cocaina

14 agosto 2025 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – Un narcotrafficante, che trasportava 19 chili di cocaina, è stato arrestato presso lo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Le “fiamme gialle” del Gruppo di Fiumicino, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno individuato, sulla base di mirate attività di intelligence, un passeggero, proveniente da San Paolo (Brasile), giunto con uno dei primi voli del mattino. All’arrivo presso il punto di sbarco l’uomo visibilmente agitato, scrivono le Fiamme Gialle in una nota, è stato fermato dai militari che, insospettiti dall’atteggiamento nervoso e dalle dichiarazioni contraddittorie, hanno proceduto a un controllo più approfondito. Dopo aver scansionato il bagaglio a mano del “turista”, sono stati rinvenuti 18 panetti di cocaina, per un peso complessivo superiore ai 19 chilogrammi. L’intera partita di droga, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali circa 2 milioni di euro.

-foto Gdf-

(ITALPRESS).