Trump “Media ingiusti sul mio incontro con Putin, stiamo vincendo”

13 agosto 2025 a

a

a

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “I media sono molto ingiusti sul mio incontro con Putin. Citano costantemente perdenti licenziati e persone davvero stupide come John Bolton, che ha appena detto che, nonostante l’incontro sia in territorio americano, ‘Putin ha già vintò. Di cosa si tratta? Stiamo vincendo su tutto”.

Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth, citando il suo ex consigliere Bolton e alcune sue recenti dichiarazioni ai media americani. “Le fake news stanno facendo gli straordinari (nessuna tassa sugli straordinari!). Se avessi liberato Mosca e Leningrado, come parte dell’accordo con la Russia, le fake news direbbero che ho fatto un pessimo affare! Ma ora sono stati scoperti. Guardate tutte le notizie vere che escono sulla loro corruzione. Sono persone malate e disoneste, che probabilmente odiano il nostro Paese. Ma non importa perchè stiamo vincendo su tutto”, ha concluso.

Trump è impegnato oggi in colloqui virtuali con i leader europei in vista dell’incontro con il presidente russo Vladimir Putin il 15 agosto in Alaska. In un altro messaggio su Truth, il capo della Casa Bianca ha dichiarato che “tra poco parlerò con i leader europei. Sono persone fantastiche che vogliono raggiungere un accordo”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS)