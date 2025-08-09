De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa

09 agosto 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – Kevin De Bruyne si prende la scena nell’amichevole di Castel di Sangro che vede il Napoli battere 3-2 il Girona. Succede tutto nel primo tempo, con l’ex Manchester City che al 4′ batte l’angolo sul quale Di Lorenzo trova l’incornata vincente sul primo palo, poi si mette in proprio firmando una doppietta: al 15′ realizza un rigore in movimento su assist di Lukaku, al 23′ raccoglie un pallone vagante in area e insacca di sinistro. Il Girona si rifà sotto trovando due volte la rete prima dell’intervallo, sempre con Stuani (34′ e 42′), ma il punteggio non cambia più. Domani partenopei di nuovo in campo, al mattino, per il test col Sorrento.

Altra vittoria per il Bologna di Italiano, che passa sul campo dello Stoccarda per 1-0: decisiva la rete siglata da Vitik al minuto 32. Il Sassuolo, invece, fa 1-1 a Brest trovando con Volpato poco prima dell’intervallo il gol del pari dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa siglato da Lees-Melou. Il confronto Italia-Francia registra un altro pari, quello del Roazhon Park fra Rennes e Genoa: la squadra di Vieira va sotto 2-0 (Al Tamari al 21′ e Cissè al 73′) ma prima accorcia con Malinovskyi (78′) e poi, al secondo minuto di recupero, evita la sconfitta grazie a Ostigard sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Si conclude con un pareggio il precampionato della Cremonese, che fra una settimana ospiterà il Palermo in Coppa Italia: 0-0 al”Compagnoni” di Luzzara contro la Reggiana. Grande chance nel primo tempo per Vandeputte, fermato solo dalla traversa, mentre nella ripresa gli emiliani sprecano un rigore con Gondo. Doppia amichevole per il Cagliari in Cantabria e doppio pareggio col Racing Santander: 0-0 nella partita giocata in mattinata, 1-1 nel tardo pomeriggio con un delizioso tacco di Luvumbo al 19′ della ripresa che replica al vantaggio di Andres. In serata, a completare il ricco programma di amichevoli per le squadre di serie A, il Lecce si fa rimontare da 2-0 a 2-2 dal Monopoli dopo il doppio vantaggio trovato con Krstovic e Pierotti e la chance sprecata dal dischetto da Camarda mentre il Torino crolla al Mestalla, battuto 3-0 dal Valencia. Espulso Anjorin.

