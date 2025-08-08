IUL, al via la seconda edizione del Master in Politiche del Lavoro

08 agosto 2025 a

a

a

FIRENZE (ITALPRESS) – L’Università Telematica degli Studi IUL, in collaborazione con il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane (CIOFS – FP ETS) e la Confederazione Nazionale Formazione Aggiornamento Professionale (Confap), propone la seconda edizione del Master per Esperto in servizi e politiche del lavoro.

Sono aperte le iscrizioni del master di I livello, un percorso che intende formare operatori pubblici e privati dei servizi per l’impiego (centri per l’impiego, enti ed istituzioni di istruzione e formazione, enti del terzo settore, agenzie per il lavoro, scuole, università, associazioni datoriali e sindacali), con l’obiettivo di trasmettere conoscenze e competenze sulla complessa disciplina e l’organizzazione del mercato del lavoro. La prima edizione si è conclusa il 30 giugno scorso, con 62 discenti diplomati.

“Si tratta di un percorso di studi consolidato – afferma Massimiliano Bizzocchi, direttore generale dell’Università telematica degli Studi IUL – che assicura una formazione di qualità e altamente professionalizzante. I docenti forniscono un approccio orientato all’acquisizione di competenze che possono essere spese nell’ambito delle attività lavorative. I risultati molto positivi della precedente edizione e i feedback degli studenti che si sono appena diplomati sono una spinta a fare ancora meglio rispetto allo scorso anno”.

“La prima edizione è stata un ottimo risultato – dichiara Suor Manuela Robazza, Presidente della Fondazione Ciofs Fp Ets – che qualifica il nostro coinvolgimento nel sistema italiano delle politiche attive del lavoro. Il nostro obiettivo è quello di formare figure di coordinamento di questi servizi, fondamentali anche nell’implementazione del programma GOL, finanziato dal PNRR, con una dotazione inedita di 5,45 miliardi di euro. Il Master è un’altra tappa del nostro cammino, iniziato con il Seminario Europa del 2022, per la declinazione del carisma salesiano secondo i nuovi bisogni delle persone. Siamo sempre più convinte che l’Istruzione e la Formazione siano indispensabili in tutto l’arco della vita, per aggiornare ed elevare le competenze utili a trovare o ritrovare lavoro. Abbiamo progettato e organizzato la seconda edizione del Master, che si avvierà a gennaio 2026, anche con il coinvolgimento di nuove figure docenti, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e delle Agenzie per il Lavoro accreditate”.

La didattica del master integra l’approccio accademico con quello professionale e tecnico coinvolgendo docenti esperti di politiche attive nel mercato del lavoro.

Il corso è strutturato in 6 moduli per le diverse discipline giuridiche, economiche, pedagogiche e sociologiche, il percorso formativo ha durata annuale e consente il conseguimento di 60 Crediti Formativi Universitari.

Per informazioni: www.iuline.it – [email protected] – Tel. 055 0380900

– foto ufficio stampa Università IUL –

(ITALPRESS).