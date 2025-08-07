K9 JETS lancia voli diretti mensili da Milano a Dubai

07 agosto 2025 a

MILANO (ITALPRESS) – K9 JETS, servizio di jet privati dedicato al trasporto aereo con animali domestici, lancia la sua rotta diretta mensile da Milano Linate a Dubai, che si aggiunge ai voli mensili già attivi verso gli Stati Uniti (New Jersey e Los Angeles). “Queste nuove tratte rappresentano un’importante espansione della missione di K9 JETS: rendere i viaggi internazionali con animali domestici più semplici, sicuri e confortevoli che mai”, si legge in una nota.

Con oltre 10.000 italiani che ora vivono negli Emirati Arabi Uniti, la maggior parte a Dubai, questo nuovo volo, continua la nota, “fornisce un collegamento vitale per le famiglie e tutti coloro che si trasferiscono con animali domestici o visitano i propri cari. Allo stesso modo, i voli mensili Milano-USA di K9 JETS continuano a servire i viaggiatori transatlantici che cercano un’alternativa dignitosa al trasporto di animali domestici in cargo. Fondata nel 2023 – si legge ancora – K9 JETS ha ridefinito i viaggi aerei di lusso per i proprietari di animali domestici offrendo un modello pay-per-seat a bordo di jet privati dedicati, dove cani e gatti di tutte le taglie volano in cabina proprio accanto ai loro proprietari. Senza restrizioni di razza o dimensione, e con procedure d’imbarco rapide attraverso terminal privati, ogni aspetto dell’esperienza di viaggio è pensato per garantire il benessere degli animali e la tranquillità dei passeggeri”.

“K9 JETS è stata fondata per risolvere una sfida semplice ma globale, come volare con il proprio animale domestico senza compromessi – ha dichiarato Adam Golder, fondatore e direttore clienti di K9 JETS -. Con queste nuove rotte da Milano, siamo orgogliosi di estendere il nostro servizio a più famiglie con animali domestici in Italia. Dalla partenza all’arrivo, siamo sempre al vostro fianco”.

