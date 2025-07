Dazi, Tajani “Dobbiamo trattare a testa alta”

13 luglio 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – “Era atteso un intervento di questo tipo del presidente Trump, che io valuto come un passaggio della sua tattica negoziale. Il negoziato non è terminato, e già nelle prossime ore la presidente Von der Leyen, il commissario Sefcovic e tutti i nostri tecnici saranno al lavoro per studiare le prossime mosse. Nel frattempo tutte le possibili opzioni sono state già previste come sapete. Non vogliamo lo scontro con gli Stati Uniti, ma vogliamo difendere le nostre aziende, la nostra industria e i nostri lavoratori. Dobbiamo trattare a testa alta”. Così, in un’intervista a Il Sole 24 Ore, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per il quale “questa fase di incertezza deve terminare, le nostre aziende hanno bisogno di certezze, devono lavorare negli Stati Uniti in un quadro chiaro. Come hanno detto i miei colleghi del Ppe al Parlamento europeo ‘negoziare se possibile, reagire se necessario. Io sono sempre ottimista, ma non possiamo che difendere l’industria europea”.

