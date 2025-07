Infrastrutture green e territori resilienti: nasce alleanza ITALIAE-AIS

10 luglio 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo patto per lo sviluppo sostenibile dei territori italiani prende forma con la firma di un protocollo d’intesa tra il Progetto ITALIAE, promosso dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio, e AIS – Associazione Infrastrutture Sostenibili. L’accordo punta a rafforzare la governance locale e a promuovere un nuovo modello di infrastruttura: moderno, resiliente, integrato e a misura di territorio.

Alla base dell’intesa c’è l’obiettivo condiviso di sostenere la crescita tecnica e amministrativa degli enti locali, offrendo loro strumenti concreti per affrontare sfide come la rigenerazione urbana, la transizione verde, l’innovazione tecnologica e il rafforzamento delle competenze nella pubblica amministrazione.

La collaborazione si inserisce nell’ambito delle attività del Laboratorio permanente di ITALIAE, lo spazio operativo e progettuale che accompagna comuni e unioni di comuni nella definizione di strategie condivise.

In questo contesto, AIS – attiva nella promozione di tecnologie e pratiche infrastrutturali sostenibili – metterà a disposizione del progetto il proprio know-how scientifico, culturale e operativo.

Il protocollo si configura come un’alleanza non solo tecnica, ma anche culturale, che mira a costruire un ecosistema di cooperazione tra istituzioni centrali, enti territoriali e società civile, con l’ambizione di innovare profondamente il modo in cui si progettano e si gestiscono le trasformazioni territoriali.

“Con questo accordo – ha dichiarato Giovanni Vetritto – consolidiamo il ruolo del Progetto ITALIAE come motore di innovazione per gli enti locali italiani. Unendo le nostre forze con AIS possiamo sviluppare soluzioni strategiche e operative su temi cruciali come la rigenerazione delle aree interne, la pianificazione urbana e le infrastrutture sostenibili. L’obiettivo è una governance locale più solida e preparata ad affrontare le sfide del cambiamento climatico, della coesione territoriale e della modernizzazione amministrativa”.

Sulla stessa linea il presidente di AIS, Lorenzo Orsenigo, che evidenzia il valore economico della sostenibilità: “Investire in infrastrutture sostenibili significa generare valore nel tempo, migliorare l’efficienza della spesa pubblica e attrarre investimenti privati. Con il Progetto ITALIAE vogliamo rendere concreta la transizione sostenibile dei territori, trasformando la sostenibilità in un vero motore di sviluppo”.

L’accordo firmato con AIS fa seguito al protocollo d’intesa siglato ieri da ITALIAE con Confartigianato Imprese per lo sviluppo socioeconomico dei territori e il mantenimento di un tessuto imprenditoriale nei piccoli centri.

