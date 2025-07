Geronimo La Russa eletto presidente Aci, plauso Automobile Club Milano

09 luglio 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – L’Assemblea dell’Automobile Club d’Italia ha eletto Geronimo La Russa 19° Presidente dell’ACI per il quadriennio 2025-2028. L’associazione degli automobilisti è tornata a scegliere la sua guida attraverso le urne con una maggioranza più ampia rispetto all’ultima volta nella quale avevano concorso più candidati nel 2012: La Russa ha ottenuto, infatti, oltre il 78% dei 2.112 voti rappresentanti la totalità degli aventi diritto.

Nato a Milano il 2 aprile 1980, Geronimo La Russa, sposato, due figlie, è avvocato, Presidente dell’Automobile Club di Milano e ha già ricoperto la carica di Vice Presidente dell’Automobile Club d’Italia. E’ uno dei fondatori di ACI Storico e grande cultore di motori e corse sportive.

“E’ per me un grande onore – ha dichiarato Geronimo La Russa, subito dopo l’elezione – essere stato eletto a guidare l’ACI, un’istituzione che rappresenta un patrimonio per il Paese, per i cittadini, per i territori, per il mondo dello sport. Questo risultato è frutto di un lavoro condiviso, che parte da lontano e guarda al futuro. Lavorerò con spirito di servizio, ascolto e determinazione, nel rispetto di ogni sensibilità e con una squadra competente ed appassionata”.

“Una grande soddisfazione per un riconoscimento assolutamente meritato”, si legge in una nota del Consiglio direttivo dell’Automobile Club di Milano che saluta l’elezione del proprio Presidente, Geronimo La Russa, a presidente dell’Automobile Club d’Italia. L’elezione è avvenuta oggi a Roma.

“A Geronimo La Russa – aggiunge il Consiglio – un grande plauso per il risultato raggiunto con la certezza che saprà ottenere anche su scala nazionale i successi milanesi e lombardi”.

