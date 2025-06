Pnrr, Zangrillo “Obiettivo 260 semplificazioni superato”

26 giugno 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo superato l’obiettivo delle 260 procedure semplificate e a brevissimo porterò in Consiglio dei ministri un nuovo pacchetto di misure. Il Dipartimento della Funzione pubblica è in linea con gli obiettivi previsti dal PNRR che assegna il compito di semplificare 600 procedure entro giugno 2026”. Lo ha annunciato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, durante l’audizione in Commissione parlamentare per la semplificazione che si è svolta questa mattina a Palazzo San Macuto.

“Siamo intervenuti in settori strategici per cittadini e imprese come le telecomunicazioni, l’ambiente, la scuola, la sanità e la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Abbiamo razionalizzato i controlli sulle attività economiche e le pratiche per avviare, sospendere o chiudere diverse attività artigiane. Risultati raggiunti anche sul fronte delle semplificazioni previste nel “Salva Casa” attraverso la modulistica standard a cui si aggiungono circa 80milioni per l’interoperabilità dei sistemi di SUAP e SUE”, ha precisato il ministro.

“L’approccio collaborativo instaurato con il Parlamento, le associazioni di categoria e le amministrazioni sarà fondamentale per continuare l’opera di semplificazione che abbiamo intrapreso. Siamo usciti dalla logica autoreferenziale per fare spazio al lavoro di squadra”, ha ancora affermato Zangrillo, ricordando anche le iniziative del Dipartimento della Funzione pubblica tra le quali “Facciamo semplice l’Italia”, che sta facendo tappa in tutte le Regioni, e la consultazione “La tua voce conta” aperta a cittadini e imprese per raccogliere idee e suggerimenti.

“Semplificazione e digitalizzazione devono camminare insieme. Non basta introdurre nuove tecnologie: bisogna ripensare i processi in profondità, superando alcune logiche. Solo così potremo costruire una Pubblica amministrazione più moderna e in linea con le esigenze di cittadini e imprese”, ha concluso il ministro.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).