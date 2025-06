Conte “Attacchi di Netanyahu e Trump pericolosi”

23 giugno 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – “Spero nessuno parteggi per un regime teocratico e oscurantista, ma gli attacchi di Netanyahu e adesso anche di Trump sono atti gravi e pericolosi e non condannare la dottrina di Netanyahu significa incitare le peggiori autocrazie a riempire gli arsenali di bombe atomiche e legittimare a posteriori l’aggressione di Putin all’Ucraina”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nel corso delle dichiarazioni di voto dopo comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo.

“Dovrebbe garantire che le nostre basi non saranno di supporto, neppure logistico, per favorire questa escalation”, ha aggiunto rivolgendosi alla premier. “In questo scenario lei spesso rivendica che ha ridato centralità all’Italia, una espressione che troviamo ridicola, sono 3 anni che ci chiediamo quale traccia ha lasciato, qual è la politica estera dell’Italia, su quale dossier ha inciso. Ha sempre provato a stare nel mezzo”, ha concluso Conte.

