Calderone “Incontro positivo con i sindacati sulla sicurezza sul lavoro”

ROMA (ITALPRESS) – “Con l’incontro di oggi abbiamo concordato temi e tempi per nuove misure in materia di sicurezza sul lavoro. Entro luglio vorrei poter presentare un testo condiviso per la stabilizzazione dell’assicurazione scolastica, per i giovani e per i docenti, la formazione, le premialità per chi investe in sicurezza, tempi più rapidi per un accordo sulle ondate di calore”. Così il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, al termine dell’incontro con i sindacati sulla sicurezza sul lavoro.



“Anche oggi, come già a Palazzo Chigi, il confronto è stato pacato, concreto, molto interessante. E’ evidente la volontà di tutti di migliorare la qualità della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, aggiunge.

