Urso “‘Nave Italià sicura e stabile, ha una guida sicura”

11 giugno 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – “Questo è un momento difficile. La guerra circonda nuovamente l’Europa, la Russia continua gli attacchi in Ucraina, il conflitto a Gaza perdura e assistiamo ogni giorno a orrore e devastazione. La violenza è intorno a noi, le divisioni accrescono. La storia è tornata con la violenza del mare in tempesta, sono tornati i conflitti bellici e commerciali, sanzioni e dazi, confini e barriere doganali che spezzano le catene del valore, che minacciano gli approvvigionamenti. In questo mare in tempesta con tutti gli indicatori che rivelano le stime della crescita globale, la ‘nave Italià appare più sicura, stabile, consapevole, responsabile e capace di tenere il mare”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo all’assemblea 2025 di Confcommercio. “L’Italia indica la rotta perchè ha una guida salda, forte, responsabile di una piccola grande donna: Giorgia Meloni, lo ha dimostrando ponendo l’Italia al centro della politica internazionale, l’Italia è tornata ad essere orgogliosa di sè”, ha aggiunto.

