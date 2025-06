McDonald's, arrivano le nuove ricette McChicken Creation

11 giugno 2025 a

a

a

MILANO (ITALPRESS) – McDonald’s propone le nuove McChicken Creation, le ricette ideate in collaborazione con GialloZafferano, e ispirate al McChicken originale. Saranno disponibili negli oltre 760 ristoranti McDonald’s fino al 19 agosto.

Le nuove ricette McChicken Creation quest’anno si arricchiscono di tre ingredienti DOP e IGP: il Provolone Valpadana DOP, che torna nei menu McDonald’s, il Cappero delle Isole Eolie DOP e i Peperoni di Senise IGP che vi entrano per la prima volta, come tocco in più nella maionese e nella salsa dei nuovi panini.

“Siamo orgogliosi di presentare la settima edizione delle McChicken Creation, un’iniziativa che rafforza il nostro impegno a sostegno della filiera agroalimentare italiana – afferma Giorgia Favaro, Amministratrice Delegata di McDonald’s Italia – Grazie alla collaborazione con GialloZafferano, Fondazione Qualivita e i Consorzi di tutela, integriamo nella nostra offerta ai clienti ingredienti DOP e IGP, rendendoli accessibili a un pubblico sempre più ampio. Da oltre 15 anni lavoriamo in questa direzione con l’obiettivo di valorizzare materie prime di qualità e supportare i produttori locali”.

“La collaborazione tra GialloZafferano e McDonald’s, che festeggia la sua settima edizione, rappresenta un percorso sinergico solido che ha l’obiettivo di raccontare l’italianità in chiave innovativa – sottolinea Andrea Santagata, Amministratore delegato Mondadori Media – E’ un progetto che coniuga gusto, accessibilità e innovazione, attraverso un dialogo efficace con il pubblico, con linguaggi nuovi e coinvolgenti. I risultati ottenuti negli anni dimostrano l’efficacia di una strategia – in termini di reach e apprezzamento di pubblico – che mette al centro qualità, creatività, tradizione e sperimentazione”.

La nuova edizione delle McChicken Creation è stata presentata con un evento speciale nella sede di GialloZafferano, con la partecipazione di Favaro e Santagata. Sono intervenuti anche: Valeria Casani, Chief Marketing Officer McDonald’s Italia; Nicola Lussana, Amministratore Delegato Mediamond; Mauro Rosati, Direttore Generale di Fondazione Qualivita.

Hanno portato il loro contributo al dibattito anche i rappresentanti degli ingredienti certificati presenti nelle nuove ricette: Vittorio Emanuele Pisani, Direttore del Consorzio Tutela Provolone Valpadana DOP; Lorenzo Cortese, Presidente dell’Associazione Cappero delle Isole Eolie DOP ed Enrico Fanelli, Presidente del Consorzio Tutela Peperoni di Senise IGP.

L’evento è stato animato anche da uno showcooking di Raffaele Bellini, Chef McDonald’s, che ha svelato al pubblico i segreti e la preparazione delle nuove ricette.

– News in collaborazione con McDonald’s –

– foto ufficio stampa McDonald’s

da sinistra: Mauro Rosati, Giorgia Favaro, Valeria Casani, Lorenzo Cortese, Vittorio Emanuele Pisani –

(ITALPRESS).