Cosmetica Italia, Filippa nuovo direttore Comunicazione e Public Affairs

09 giugno 2025 a

a

a

MILANO (ITALPRESS) – Federico Filippa entra nel team di Cosmetica Italia come Direttore Comunicazione e Public Affairs, “con la responsabilità – spiega una nota – di guidare l’area strategica della comunicazione e delle relazioni istituzionali, contribuendo così a rafforzare ulteriormente la posizione di Cosmetica Italia nel panorama dell’industria del benessere e della bellezza”

Filippa, si legge ancora, “ha maturato una lunga esperienza nel campo della comunicazione, della reputazione aziendale e delle relazioni istituzionali ricoprendo ruoli di crescente rilievo in aziende nazionali e internazionali leader nei settori media, tecnologia e retail. Tra le sue esperienze professionali spiccano collaborazioni con Hill & Knowlton, NH Hotel Group, Schibsted, Amazon e Cisalfa Group, dove ha sviluppato e implementato strategie integrate di comunicazione corporate e relazioni istituzionali”.

“Siamo felici di accogliere Federico Filippa in Cosmetica Italia – ha commentato Silvia De Dominicis, Direttore Generale di Cosmetica Italia -. Le sue solide competenze, la visione strategica e uno stile di leadership autentico rappresentano un valore aggiunto per la nostra Associazione. Sono certa che la sua presenza saprà guidarci verso nuovi traguardi e ci permetterà di rafforzare ancora di più il ruolo e la voce del settore cosmetico”.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Cosmetica Italia e portare la mia esperienza nella gestione della reputazione e nell’interazione con gli stakeholder, con l’obiettivo di elevare ulteriormente la rappresentanza e il posizionamento dell’industria cosmetica italiana a livello nazionale e internazionale – un settore che gioca un ruolo chiave nell’economia nazionale e un’eccellenza del Made in Italy”, ha dichiarato Filippa.

– foto ufficio stampa Cosmetica Italia –

(ITALPRESS).