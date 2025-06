Assist Group, donata apparecchiatura biomedica per la cura dell'uveite

09 giugno 2025 a

a

a

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Assist Group ha donato una apparecchiatura biomedica alla Struttura Dipartimentale di Immunologia Oculare dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia diretta dal professor Luca Cimino.

Il nuovo strumento, un sistema Spectralis OCT2 COMPACT con modulo angiotomografia (OCTA), rappresenta, si legge in una nota, “un significativo avanzamento tecnologico nella diagnosi tempestiva e nel follow-up delle uveiti, patologie infiammatorie dell’occhio che, se non trattate precocemente, possono compromettere gravemente la vista dei pazienti. Grazie a questa donazione, sarà possibile offrire cure ancora più puntuali ed efficaci, migliorando concretamente la qualità dell’assistenza offerta a chi ne ha più bisogno”.

“Siamo orgogliosi di poter mettere l’innovazione al servizio della salute pubblica – ha detto Gianni Prandi, fondatore di Assist Group (nella foto) -. Crediamo infatti in un’idea di imprenditoria umanistica che mette le persone al centro di ogni sua iniziativa. Con questo spirito, siamo orgogliosi di fornire il nostro contributo alla Comunità, sostenendo chi è più fragile e chi ogni giorno, nella Sanità pubblica, lavora con passione e competenza per prendersi cura degli altri”.

“Grazie di cuore al dottor Prandi e al suo gruppo – ha detto il Direttore Generale dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia, Davide Fornaciari -. Questa tecnologia assicurerà un contributo sostanziale alla velocità e all’accuratezza delle diagnosi e sosterrà fortemente le cure per moltissimi pazienti. La generosità del nostro tessuto imprenditoriale e sociale ci incoraggia a proseguire il percorso intrapreso per una Sanità pubblica di eccellenza che sappia raccogliere le importanti sfide che ci attendono in tema di innovazione delle cure”.

– news in collaborazione con Assist Group –

– foto LongTermValue –

(ITALPRESS).