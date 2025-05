Metsola “La situazione a Gaza è tragica e catastrofica”

29 maggio 2025 a

MILANO (ITALPRESS) – “La situazione a Gaza è tragica e catastrofica. Troppi uomini, donne e figli sono morti. Questo lo dobbiamo dire in modo chiaro. Dobbiamo lavorare molto sul cessate il fuoco, sul rilascio degli ostaggi e sulla soluzione dei due stati. Ma non dobbiamo assolutamente mai smettere di guardare la catastrofe che c’è a Gaza”. Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, intervenendo a un incontro organizzato dall’Università Cattolica di Milano. Parlando poi di Europa, Metsola ha aggiunto: “In Europa voglio vedere più giovani

candidati e più donne candidate. Sono nel Parlamento europeo da 12 anni e, anche se lo scorso anno abbiamo avuto la più alta

partecipazione al voto, l’età dei candidati e le donne non stanno

crescendo nel modo che vorrei vedere. Ci sono molte

ragioni. Vogliamo provare a convincere più giovani di entrare

nella politica e anche vi che fate domande. La poltica è una

missione, una cosa difficile da fare, ma è la cosa più bella se la fai con i principi, valori, rispetto e tolleranza. Ne abbiamo

bisogno di più nelle nostre società”.

(ITALPRESS).

