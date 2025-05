Consorzio A.RE.L., rinnovato il CdA. Michele Comparetto resta presidente

28 maggio 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – Il Consorzio A.RE.L., realtà rappresentativa degli operatori privati del settore postale, rinnova il CdA e approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2024 e previsionale 2025, “confermando solidità e trasparenza gestionale”, come si legge in una nota. Michele Comparetto (Fulmine Group) è stato riconfermato Presidente; nel nuovo CdA Enrico Calì, Antonio Marino, Giovanni Capparelli e Renato Peditto. Istituito anche un executive board, un team strategico che affiancherà il CdA per affrontare con maggiore efficacia le sfide del mercato.

“A.RE.L. rafforza così il proprio impegno per la crescita del Consorzio a difesa della competitività e per il dialogo con le istituzioni nell’ambito del settore postale”, conclude la nota.

– foto Tamaco s.r.l. –

(ITALPRESS).